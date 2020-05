Allein unter Männern

Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen?", fragten die Guerilla Girls, eine Künstlerinnen-Vereinigung aus New York, angesichts der deutlichen Unterrepräsentierung von Künstlerinnen in diesen heiligen Hallen der Kunst. Deutlich überrepräsentiert ist die Darstellung nackter weiblicher Figuren. Die Kunstwelt hingegen wird seit Jahrhunderten von Männern beherrscht. Blickt man ins 16,. 17. und 18. Jahrhundert zurück, dann muss man schon genau suchen, um eine Künstlerin ausfindig zu machen. Kaum eine Frau konnte zu dieser Zeit die Vormachtstellung der Männer in der Kunstwelt durchbrechen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Frauen und Malerei - das passte damals nicht zusammen. Und so agierten Künstlerinnen meist im Schatten ihrer berühmten Väter, die ihre Töchter auch ausbildeten. Barbara Longhi (1552 - 1638) zum Beispiel. Die Tochter von Luca Longhi arbeitete an der Seite ihres Vaters in seinem Atelier. Ihre früheren Werke ähnelen denen des Vaters, doch zehn Jahre nach dessen Tod fand Barbara zu ihrem eigenen Stil. Bewertet wurden die Arbeiten der Frauen wurden stets von männlichen Kritikern. Als Lob wurde es zum Beispiel angesehen, wenn Kunstwerken eine "männlicher Zug" attestiert wurde.