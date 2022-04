Was das türkische Antalya mit Ostereiern zu tun hat

Einen Einblick in diese Geschichte, die auch Antalya und die Göttin Artemis verbindet, gibt die eigentlich bei Noyan Health & Travel auf Gesundheitsreisen spezialisierte Hülya. Die Eier symbolisieren Stierhoden, ergänzt Hülya augenzwinkernd. Und die trägt die griechische Jagdgöttin Artemis in vielen Darstellungen als Kette um den Hals oder am Körper. Hoden galten als Symbol der Stärke und Fruchtbarkeit. Ein Emblem, das den ersten Christen, die die heutige Türkei erreichten, wohl kaum verborgen geblieben ist.