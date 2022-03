Wo die Werkstatt der griechischen Götter liegt

Nichts ist in Stein gemeißelt

Und weil auf dieser Insel nichts in Stein gemeißelt ist, sie ihre Geschichte aber in Form von Steinen eindrucksvoll erzählt, sollte man gleich weiterfahren zum antiken Theater von Ifestia. Und zum Kap Falakro, wo seltsam glatte, kugelförmige Steinformationen – die Inselbewohner nennen sie liebevoll „die Kahlköpfe“ – erdgeschichtlich zeigen, was geschieht, wenn flüssige Lava auf Meerwasser trifft.

Die Geschichte dieser Insel füllt Bände. So auch die berüchtigte „Untat von Lemnos“, bei der die Frauen unter der Ägide ihrer Anführerin, Königin Hypsipyle, alle Männer von einer Klippe in den Tod stießen. Auch da scheiden sich die Geister am Wahrheitsgehalt. Doch es dürfte kein Zufall sein, dass die Amazonen in dieser Gegend beheimatet waren.

Käse, Kaninchen und Konfekt

Nur eines steht außer Zweifel: die hohe Qualität der Kulinarik von Lemnos. Essen Sie, so viel Sie können. Sie werden nichts bereuen (solange Sie ohne Waage reisen). Hervorragende Ziegen- und Schafkäse, allen voran Kalathaki, muss man ebenso kosten wie die berühmten Flomari-Nudeln, aber auch gebratene Kaninchen, Rebhühner und Ziegen, ganz zu schweigen von allem, was das Meer hergibt. Danach sollten Sie bei Venizeliká, dem Traditionskonfekt aus Mandeln, Schokolade und Likör, zugreifen.

Gut gestärkt können Sie dann die Insel erwandern. Wer gut zu Fuß ist, besteigt den Berg Kakavos, auf dem sich, in eine Höhle gebaut, die berühmte „Kirche ohne Dach“ befindet. Geht man bei Sonnenaufgang hinauf, wird man vom ewigen Berg- und Küstenpanorama im Morgenrot belohnt. Bei Sonnenuntergang liegt die Kirche in goldenem Licht.

Für kleinere Spaziergänge bieten sich die Altstadtgassen und der Hafen der Hauptstadt Myrina an. Dort kann man den Fischern bei ihrer Arbeit zuschauen. Oder die nahe Festung besteigen. Myrina wurde übrigens nach der Mutter von Königin Hypsipyle benannt. Die von allen geliebte und verehrte Myrina war mit König Thoas verheiratet, einem Sohn des Gottes Dionysos. So sagt es die Mythologie. Wenn man daran glauben will. Aber das sollte man. Denn eine Insel, die antiken Göttern so viel bedeutete, kann auch den Menschen nur gefallen.