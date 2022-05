Thermenregion Wienerwald: Wo Zierfandler und Rotgipfler wachsen

Die Weine Zierfandler und Rotgipfler werden fast ausschlieĂźlich in der Thermenregion Wienerwald angebaut. Es gibt entsprechend nicht allzu viele Gelegenheiten, sie direkt beim Winzer zu verkosten.

Vom 2. bis 6. Juni bietet sich beim Weinfestival Thermenregion eine Chance: Knapp vierzig Winzer präsentieren ihre Weine auf der Sommerterrasse des Casino Baden beim Hauptevent Wein im Park am 5. Juni. Im Fokus stehen dort wachsende Weinsorten wie Zierfandler, Rotgipfler, Pinot Noir und St. Laurent. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm und besondere Events.

Bei der Sparkling Night in einer zweihundert Jahre alten Fabrik stehen Schaumweine im Mittelpunkt. Beim Winzerfrühstück im von Zisterziensermönchen gegründeten Freigut Thallern wird schon zum Frühstück Sekt gereicht. Verbinden lässt sich das auch mit einer dreitägigen Wein- und Genusstour. Weitere Informationen.

Events und teilnehmende Winzer findet man unter weinfestival.at

Verlosung

KURIER ReiseGenuss verlost unter Leserinnen und Lesern dreimal je zwei Eintrittskarten für „Wein im Park“ in Baden im Wert von 22 Euro pro Ticket sowie insgesamt sechs Flaschen Wein. Wer teilnehmen will, schreibt unter Betreff Weinfestival an reise@kurier.at . Teilnahmeschluss Mittwoch 18. Mai.