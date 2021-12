Wie man sich in Dubai den Luxusurlaub zusammenbastelt

Wer den angesprochenen Dubailuxus spüren will, bucht bei solchen überlaufenen Sehenswürdigkeiten natürlich die Fast-Lane-Option. Damit verplempert man erstens keine Zeit in der Warteschlange und fühlt sich zweitens wie ein Rockstar, wenn man an ihr vorbeigeht, womöglich noch: vorbeigeführt wird.

Der Servicefaktor

Generell bilden solche Services eine Säule der Luxusrealität, was auch an den zu hinterfragend niedrigen Personalkosten in Dubai liegt. Aber wenn der Fahrer vor dem Hotel gleich die Limousinentür öffnet, fühlt man schon sich ein bisschen Kardashian.