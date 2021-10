Wundertüte mit Schuss: Was Besucher auf der Expo 2020 in Dubai erwartet

Nachhaltige Ideen haben in dieser Olympiade der Unterhaltung kaum eine Chance. Wahr ist aber auch: Nach eineinhalb Jahren Covid in Dubai mit Musik, Film und Spektakel abgelenkt zu werden, kommt bei den internationalen Besuchern unglaublich gut an.

Balqees aus Yemen nennt einen weiteren Grund, der vielleicht nicht nur sie auf eine Expo zieht: „Ich fühle mich wie eine Weltbürgerin. Wo sonst kann man auf so viele Menschen aus verschiedenen Kulturen treffen? Und man kann Gerichte aus aller Welt probieren.“ Die 22-jährige Studentin schiebt ihren Teller in die Mitte des Tisches und fordert zum Mitessen auf. Schwedische Fleischbällchen in Soße, dazu Salat. Essen verbindet.

Bier, Cocktails, Wein

Und Alkohol. Was das betrifft, haben die Australier mit ihrem Auftritt alles richtig gemacht. Zuerst lässt die Ausstellung Besucher in einem Planetarium durchs Universum schweben, draußen warten dann Foodtrucks mit Alkohollizenz. Bier, Cocktails, eine Auswahl an Weinen – die Getränkekarte kann sich sehen lassen. Und da es auf der Expo keine Stille geben darf, sorgen australische Singersongwriter mit romantischen Liedern für musikalische Unterhaltung.

Fast könnte man glauben, in der Fußgängerzone von Melbourne zu sitzen. Doch spätestens auf dem Rückweg ins Hotel, der über mehrspurige Straßen ohne Zebrastreifen und unter Brücken führt, weiß man wieder: Man ist in Dubai.