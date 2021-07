Dubai: Endlich hat die Palme einen würdigen View

Aus einer Not entstand der gerade erst eröffnete Aussichtsturm The View. Er steht mitten auf der aufgeschütteten Insel „The Palm“, deren Palmenform bis jetzt eigentlich nur aus der Luft gut zu erkennen war. Von den Hochhäusern an der Küste sieht man sie wegen des oft dunstigen Wetters kaum, weshalb man also einen Aussichtspunkt auf der Palme selber brauchte. Daraus wurde ein an sich unspektakulärer Wolkenkratzer, in dem – natürlich – eine Shoppingmall untergebracht ist. Aber sogar die ändern sich mittlerweile: weniger gigantisch, weniger glitzernd, mehr gemütliche Cafés und Blumenläden, fast ein bisschen europäisch. „Das ist jetzt meine liebste Shoppingmall, weil sie auch für das alltägliche Leben eine nette Auszeit ist, nicht nur Luxus und für Touristen interessant anzusehen“, sagt Engländerin Haley (im Bild), die seit Jahren in Dubai lebt und bei einer Agentur für Ausflüge und Touristenprogramm arbeitet.