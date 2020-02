Das unbekannte Emirat

Prunkstück ist die weltweit längste Zipline „ Jebel Jais Flight“. Der Jebel Jais (1.934 Meter), direkt an der Grenze zum Oman im Hadschar Gebirge, ist der höchste Berg der Vereinigten Arabischen Emirate. Bereits die Zahlen der luftigen Attraktion sorgen für einen Adrenalinkick: Auf einer Seillänge von 2,8 Kilometer rauscht man in Superman-Position – also Kopf voraus, Bauch nach unten – mit bis zu hundertfünfzig Stundenkilometer Richtung Ziel. Nach zwei bis drei Minuten ist der Highspeed-Ritt vorbei. Mit einer GoPro-Kamera am Helm (Ausborgen kostet extra) kann der eigene Mut danach den Daheimgebliebenen präsentiert werden. „Pics or it didn’t happen“, heißt es ja in der Generation Instagram. Die Zipline Tour kostet je nach Wochentag umgerechnet zwischen 74 und 86 Euro (Infos auf jebeljais.ae).