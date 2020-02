Spektakuläres Hideaway in der größten Sandwüste der Erde

Wie vertreibt sich der nur begrenzt instagramtaugliche Wüstenurlauber nun die Zeit, wenn er genug hat vom meditativen Von-der-Terrasse-in-die-Landschaft-Schauen? Er bucht auf dem Weg zum Pool beim Concierge einen Camel Trek am späten Nachmittag. Dann, wenn die bleierne Hitze, die man nur in klimatisierten Innenräumen oder im Wasser übersteht, etwas nachlässt. Haleem und Samira, zwei junge und beängstigend fitte Ranger, erwarten die Gruppe beim Hotelfoyer. Mit einem fetten Jeep und reichlich Wasserflaschen geht es hinein in die Wüste, wo hinter dem siebenten Hügel Beduinen mit ihren Kamelen auf uns warten. Die drei Chinesinnen in der Gruppe steigen mit bangem Blick auf die Tiere. „Chinesen machen alles mit. Auch, wenn sie gar nicht wissen, was sie eigentlich erwartet“, bemerkt Haleem trocken. Stoisch trotten die Riesentiere den Dünenberg hinauf und wackeln dabei immer noch so heftig, dass kein Entspannungsgefühl aufkommen kann. Das jeweils folgende Kamel in der Karawane legt seinen Kopf vorzugsweise an die Hinterflanke des vorderen Tieres, was für den Reiter auf dem Tier, der ständig die Schnauze an seinem Schenkel spürt, sehr irritierend ist. Jedenfalls sind wir alle froh, als wir oben am Berg ankommen. Für den anstrengenden Aufstieg werden wir reich belohnt: mit süßem Tee und Datteln. Und mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang.

Als wir uns umdrehen, ist der Beduine mit seinen Kamelen weg. „And how do we get back?“, fragt eine der Chinesinnen zaghaft. „Running downhill“, lacht Haleem. Was für uns von klein auf an Bergwiesen und Skihänge gewöhnte Älpler ein Mordsspaß ist, nämlich das Runterrennen über einen Hang (der noch dazu wie dieser bei jedem Schritt sanft nachgibt), entpuppt sich für die Damen aus Fernost als Horror. Nach fünf Schritten geben sie auf und lassen sich – ziemlich blass um die Nasen und rechts und links bei den zwei Rangern eingehängt – im Schneckentempo den Sandberg herunter führen. Das sieht sehr komisch aus – aber am Ende, wieder wohlbehalten in der Ebene, sind auch die Chinesinnen wieder so weit, dass sie mit uns mitlachen können.