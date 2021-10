Expo 2020: Warum Österreichs Pavillon in Dubai "polarisiert"

Richard Bandera, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Abu Dhabi über Österreichs Präsenz in den Emiraten.

KURIER: Herr Bandera, im Vorgespräch ging es um heimische Firmen aus dem Bausektor, Stahlerzeugung und Verarbeitung, die in den Emiraten tätig sind. Wird Österreichs -Abdruck irgendwann kleiner?

Richard Bandera: Damit ausländische Firmen mit dem öffentlichen Sektor Geschäfte machen können, müssen sie ein hohes Ergebnis beim sogenannten In-Country-Value erzielen. Da geht es darum, die Wertschöpfung im Land zu steigern. Heißt: Vor Ort beschaffen oder Produktionen ins Land zu verlegen. Damit ist automatisch ein höherer -Ausstoß verbunden. Was vorher importiert wurde, wird nun hier erzeugt.

Auf der Expo 2020 wirbt Dubai stark mit Nachhaltigkeit. Könnten denn daraus umweltfreundliche Projekte entstehen?

Die Tatsache, dass sich die Expo damit beschäftigt, ist ein gutes Zeichen. Daraus können Richtlinien entstehen, die dazu führen, dass die Firmen umweltfreundlicher arbeiten müssen. Österreichische Unternehmen produzieren noch hauptsächlich in Europa. Das wird sich ändern müssen, damit sie überhaupt in den Emiraten tätig sein können – weil erwartet wird, dass man vor Ort produziert. Damit wird der ökologische Fußabdruck in Österreich kleiner, hier dafür größer.

Die Arbeitsbedingungen am Bau in den Emiraten entsprechen nicht westlichen Standards. Wie können österreichische Firmen das mit ihren Werten vereinbaren?

Die Österreicher wenden höhere Standards bei der Bezahlung, Unterbringung oder Verköstigung ihrer Mitarbeiter an, als lokale Mitbewerber.

Es gibt laufend Berichte über Ausbeutung von Arbeitsmigranten.

Ich stimme Ihnen zu, speziell in Katar gab es immer wieder Berichte. Man hat schon vieles verbessert, aber es ist immer noch mehr möglich.

Sie beraten bei Gründungen. Briefen Sie Firmen, wie das in einem autoritären Regime funktioniert?

Es geht eher um Standortsuche, Personalthemen oder Steuerrechtliches. Ich spreche nicht über das Regime. Wir sind in einer Gegend, wo der Rechtsstaat funktioniert und wo sie als ausländisches Unternehmen frei arbeiten dürfen.