Im Cockpit: Wie die Crew die heurigen Flugverspätungen erlebt

Auch Ziegelwanger, in 25 Jahren knapp 15.000 Flugstunden in der Luft, wartet oft, etwa kürzlich zwei Stunden in Amsterdam, "und am Tag davor eine Stunde in Paris. Man kann dann nicht viel machen“, sagt er. Die im Flugverkehr so wichtige Pünktlichkeit sei derzeit außerhalb seines Einflusses. Ohne Abfluggenehmigung der lokalen Flugbehörde eben kein Abflug. Oft erfährt auch die Crew den genauen Grund der Verzögerung nicht.