USA-Reise für Sparfüchse: 5 Tipps für den kleinen Geldbeutel

Das Land der Paraden

Mit fünfzig Bundesstaaten und fünf Territorien gibt es in den USA immer irgendwo ein Fest oder eine Veranstaltung. In New York City findet zweimal im Jahr – meist im Winter – die Restaurant Week statt, bei der mehr als 300 der besten Restaurants der Stadt ein Menü zum Sonderpreis anbieten. Anfang September steht in Chicago alles im Zeichen des Jazz Festivals. Internationale Musikgrößen treten am Labour Day-Wochende gratis auf. Der November ist eine weitere festliche Zeit für Reisen in die USA, denn Thanksgiving ist das beliebteste Familienfest der Amerikaner. Zahlreiche Städte veranstalten große Thanksgiving-Paraden mit Bands, Sängern, Festwagen und riesigen Luftballons. Neben der kultigen Macy's Day Parade in New York sind auch die America's Thanksgiving Parade in Detroit, Michigan, die H-E-B Thanksgiving Day Parade in Houston, Texas, oder die Novant Health Thanksgiving Day Parade in Charlotte, North Carolina, empfehlenswert.