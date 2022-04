Arizonas Nationalparks: Wandertipps für jede Jahreszeit

In der Nähe der Stadt Sierra Vista liegt der Ramsey Canyon, bekannt für seine Vielfalt an Pflanzen und Tieren sowie für seine Landschaft. Unter anderem beherbergt er vierzehn Arten Kolibris. In Sachen der Vegetation ist dieser Canyon ein Kontrastprogramm zu den meisten anderen Canyons in Arizona. Da die Temperaturen auch im Sommer selten die Dreißig-Grad-Marke knacken, bietet der Canyon den Besuchern von Juni bis August einen verhältnismäßig angenehmen Ausflugsort.

Neben der Möglichkeit den Ramsey Canyon auf eigene Faust zu entdecken, gibt es in dieser Zeit auch geführte Touren mit einem Guide der sein Wissen über die Flora und Fauna des Canyons gerne teilt.