Sechs spannende Erlebnisse in Westaustralien

Die Sonnenunterg√§nge an der K√ľste Westaustraliens, speziell in Broome, sind √§u√üerst sehenswert. Besucher k√∂nnen sie besonders am 22 Kilometer langen Cable Beach genie√üen ‚Äď zum Beispiel vom R√ľcken eines Kamels aus. Broome, im Nordwesten des Staates, bietet mit Sonne satt und einem Kaleidoskop an Farben und Naturschauspielen gute Voraussetzungen f√ľr einen sch√∂nen Sonnenuntergang.

Perth aus der Perspektive der Aborigines