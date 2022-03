Karakalpakstan: Die Exotik der usbekischen Wüste

Ein exotisches Land zu bereisen, war immer schon exotisch, aber so exotisch wie in den vergangenen zwei Jahren war es schon lange nicht. Während der Pandemie galt oft der Schritt aus der Haustüre als Abenteuer, beim Gedanken an ferne Dschungel und Wüsten sog sich die FFP2 mit kaltem Angstschweiß voll. Zugleich – und das ist psychologisch schon interessant – haben Menschen so viel „Universum“ und Reisedokus im Fernsehen geschaut wie noch nie.

Also trifft derzeit übergroße Fernsucht auf die postpandemische Reise-Renaissance. Man sagt sich Jetzt aber wirklich und schaut auf der Suche nach außergewöhnlichen Destinationen den Atlas noch mal ganz genau durch. Bis einer ruft: Schau bitte, Zentralasien ist riesig. Und gar nicht so weit weg. Nun kommen einem in Zeiten russischer Kriegslust die Ex-Sowjetstaaten nicht gleich in den Reisesinn, aber Usbekistan hat mit alledem nichts mehr zu tun. Das Land – neben Liechtenstein übrigens der einzige Binnenstaat, der nur von Binnenstaaten umgeben ist, siehe Atlas – hat sich eine Souveränität und seit dem Tod von Diktator Karimow (2016) auch eine gewisse Demokratie erarbeitet. Die Hauptstadt Tashkent mausert sich zum wirtschaftlichen Zentrum Zentralasiens, die Kulturschätze entlang der einstigen Seidenstraße sind Oberliga und die Natur ist für uns neu.