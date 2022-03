Südpazifik-Tour: Abenteuerlicher, als man sich erträumt

Will man dort baden, sollte man im europäischen Winter kommen. Eine gute Option für die meisten Südseeinseln, denn in unserem Sommer, der eigentlichen Hauptsaison ist, kann es nachts kühl werden, je südlicher sie liegen. Die Unterkünfte, meist traditionell errichtete Fales, haben undichte Klappfenster und Öffnungen unter den Dächern. In der heißen Jahreszeit angenehm, in der kühleren zieht kalter Meereswind direkt aufs Bett.

Wer nun Sehnsucht bekommen hat: Die meisten großen Reiseanbieter haben die Südsee im Programm. Der österreichische Veranstalter Coco Weltweit Reisen organisiert Pauschalreisen zu allen hier genannten Destinationen.