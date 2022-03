Akagera Nationalpark in Ruanda: Wiedergeborene Wildnis

Bio-Eier und Fischteiche

Akagera hat jedoch das Potenzial, in der Krise ein Modell in Afrika zu werden. Anders als in vielen anderen Nationalparks der Region waren bereits vor der Pandemie mehr als die Hälfte der Besucher Einheimische und in Ruanda lebende Ausländer. Wildhüter und Ranger wurden nicht gekündigt und ihre Gehälter weiter bezahlt. Während Schutzgebiete andernorts in Afrika teils weiterhin komplett ohne touristische Einnahmen überleben müssen und gleichzeitig immer mehr mit Wilderei kämpfen, besuchten viele Ruander bereits ab Juni wieder den Akagera-Nationalpark.



African Parks unterstützt in vielen umliegenden Dorfgemeinschaften Projekte, die auch unabhängig vom Safari-Tourismus weiterlaufen: Kleine Kooperativen produzieren Honig, nachhaltig angebautes Gemüse und Eier aus Freilandhaltung. Fischer, die vormals im Schutzgebiet arbeiteten, betreiben nun Fischteiche außerhalb der Parkgrenzen, Baumschulen ziehen Obstbäume und verteilen einheimische Setzlinge zur Wiederaufforstung. Die Nationalparkverwaltung fördert auch die Umwelterziehung an Bildungseinrichtungen, in Naturklubs und Dorfschulen.