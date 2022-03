Skiurlaub in der Schweiz: Vorne Gletscher, hinten Matterhorn

Wir urlauben in Bettmeralp, dem mittleren der drei „Heidi“-Dörfer. Statt einer Dorfstraße gibt es eine sanft geneigte Schneepiste, die sich Fußgänger, Schlittenfahrer, Langläufer, Winterwanderer, Skifahrer und so manches Skidoo (Gepäcktransport und Warenanlieferung) teilen. Alles ist da: zwei kleine Supermärkte, Sportgeschäfte, Restaurants und Bars, eine Bäckerei. Ski-in, Ski-out ist hier gelebte Realität, Chalet-Bewohner fahren per Schlitten oder Ski in den Supermarkt. Die liebliche Szenerie versinkt unter einer weißen Tuchent, die Häuschen tragen dicke Daunenpölster – und alles erscheint geräuschgedämpft.

Dafür brüllt das Panorama – rundum, 360 Grad, Dolby Surround: Im Südwesten steht das Mont-Blanc-Massiv, im Süden der steile Zahn des Matterhorns, weiters das Weisshorn, die Mischabelgruppe und der Dom. Gleich auf der anderen Seite des Rhônetals imponieren mächtige Grenz-Gipfel zu Italien, im Skigebiet das Aletsch-Spektakel. „In den Alpen gibt es 65 Gipfel über 4.000 Meter, je nach Zählweise liegen 35 bis 47 davon im Wallis“, erklärt David. „Ihnen verdanken wir unser stabiles Wetter, denn sie halten die Wolken ab.“

Was noch am Vormittag keiner zu hoffen wagte, wird am Nachmittag Realität: Bei Sonnenschein nehmen wir die frisch verschneiten, perfekt präparierten Pisten unter die Brettl. Die „wirklich ehrlich gemessenen hundertvier Abfahrtskilometer“ (so David) sind vorwiegend leicht und mittelschwer, weitläufig und laden zu flotten Carvingschwüngen ein. – Stets dem allgegenwärtigen Matterhorn entgegen. Die Aletsch Arena ist kein Revier der Cracks, sonders eines der Genuss-Skifahrer und Familien. Da ist immer Zeit zum Schauen und Staunen.

Das Angebot für einen gepflegten Winterurlaub ist bemerkenswert – auch abseits der Pisten: Da warten fünfundsiebzig Kilometer präparierte Winterwanderwege, endlose Schneeschuhtrails, unzählige Offpiste- und Skitourenmöglichkeiten, „Schlittelbahnen“ (bis zu elf Kilometer lang), Langlaufloipen, Schneesportschulen und Kinderskiländer sowie unaufdringliches, gesittetes Après-Ski. Alles ist da, was im Winter Spaß macht.

Kulinarisch erleben Besucher hier so manch positive (und für Schweizer Verhältnisse relativ preiswerte) Überraschungen. Etwa die regionale Spezialität namens „Cholera“: Dieser gedeckte salzige Mürbteigkuchen mit einer Fülle aus Kartoffeln, Käse, Apfel und Lauch entstand während einer Epidemie, nämlich der Cholera. Auch damals durfte die Bevölkerung das Haus nicht verlassen und musste verkochen, was die Keller auf der Alp hergaben.