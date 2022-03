50 Jahre Iditarod: Auf kalten Pfoten durchs Eis

Ein flauschiges Rendezvous

Das Iditarod-Rennen will an Geschichte und Abenteuergeist von einst erinnern. Es geht auf ein tragisches Ereignis zurück: 1925 wurde unter den Einwohnern des Orts Nome an der Beringstraße Diphtherie diagnostiziert. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit, um Medizin von Anchorage nach Nome zu schaffen.

In einem Staffellauf transportierten insgesamt zwanzig Musher mit über hundert Hunden das Serum ans Beringmeer. Der Norweger Gunnar Kaasen erreichte mit seinem Leithund Balto am 2. Februar 1925 die Front Street in Nome und rettete viele Leben.