Reisen in die USA: Drei Geheimnisse über Georgia

Das Okefenokee National Wildlife Refuge im Südosten von Georgia ist ein bedeutender Teil des amerikanischen Erbes und begeht im Jahr 2022 sein 75-jährige Bestehen. Die Feierlichkeiten werden sich über das ganze Jahr erstrecken. Als Zufluchtsort und Brutstätte für Zugvögel sowie Wildtiere gegründet, beheimatet das Gebiet heute 621 Pflanzenarten, 49 Säugetierarten, 64 Arten an Reptilien und 37 an Amphibien, 39 Fischarten sowie 233 Vogelarten, darunter auch viele gefährdete wie der Buntspecht, Weißkopfseeadler und der Waldstorch. Der zirka 7.000 Jahre alte Sumpf erhielt seinen Namen von den Choctaw-Indianern – Okefenokee bedeutet so viel wie „Land der bebenden Erde“. Abenteuerlustige können die spiegelnden Gewässer und die Wildnis aus Inseln, Seen und Wäldern auf Bootstouren oder per Kajak entlang der ursprünglichen Wasserwege der Ureinwohner entdecken. Darüber hinaus sind die Okefenokee Sümpfe das größte National Wildlife Refuge im Osten der USA sowie eines der größten intakten Süßwasser-Ökosysteme der Welt.