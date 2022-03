Fernweh und Abenteuerlust: Reisepionierinnen, die inspirieren

Durchhaltevermögen bewies auch die 50-jährige Paralympics-Siegerin Karen Darke. Eine Querschnittslähmung konnte sie nicht daran hindern, das Himalaya-Gebirge per Handfahrrad oder die grönländischen Eiskappen im Sitz-Ski zu überqueren.

Hoch hinaus

Eine schlimme Diagnose erschütterte auch das Leben der 1991 geborenen Hayley Arceneaux. Als Kind mit Knochenkrebs diagnostiziert, lebt sie seither mit einer Knie- und Oberschenkelprothese. Mittlerweile arbeitet sie selbst in dem Krankenhaus, in dem sie seinerzeit behandelt wurde. Ihr Kindheitstraum, Astronautin zu werden, ging im Zuge der ersten SpaceX-Mission in Erfüllung. Als jüngste Weltraumtouristin bisher war sie auf einem mehrtägigen Flug ins All dabei.