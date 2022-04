Andere Länder, andere Kamele: Fünf Lektionen aus dem Oman

Richtig spannend für Reisende wird es, wenn man die am Golf von Oman entlanggestreckte Hauptstadt hinter sich lässt und in die Steinwüste fährt. Gut, zuerst nicht wirklich. Weil links und rechts der Autobahn nur Steine zu sehen sind. Das ganze Land scheint aus Geröll zu bestehen. Es bleibt Zeit für Ahmed, auf dem Roadtrip sein Wissen preiszugeben. Etwa über die Neubauten, die dann und wann neben der Straße in der Steinwüste auftauchen und an der Autofensterscheibe vorbeiziehen. Meist Einfamilienhäuser, die wie kleine Paläste aussehen. Auch das liege am Sultan. „Er schenkt jedem jungen, erwachsenen Staatsbürger einen Grund zum Hausbauen. Wer sich den Bau nicht leisten kann oder will, bekommt dafür eine Sozialwohnung geschenkt.“

Geheiratet werden darf übrigens mehrmals. Gut, das kommt in Österreich in den besten Ehen vor, sagen Sie. Im Oman dürfen Männer mehrere Ehefrauen gleichzeitig haben. Er sei nur einmal verheiratet, beschwichtigt Ahmed, er kenne aber mehrfach verheiratete Männer. „Schwierig ist es für die erste Ehefrau, wenn sie nicht mehr die Einzige ist. Für die zweite oder dritte ist das kein Problem, die wissen ja, worauf sie sich einlassen.“ Die folgende Diskussion über Vor- und Nachteile von Polygamie beendet Ahmed trocken: „Andere Länder, andere Sitten.“

Abkühlung

Ehe die alte Hafenstadt Sur nach rund drei Stunden Fahrt erreicht wird, tauchen auf halber Strecke die ersten Wadis auf. Zuerst Wadi Shab, dann Wadi Tiwi, zwei der schönsten Flusstäler im Oman, die bis zum Bau der Autobahn teils schwer zugänglich waren. Es sind grüne Paradiese zwischen der Küste und dem Hadschar-Gebirge; mit Dattelpalmen, Bananenstauden, Mangobäumen und vor allem Süßwasserbecken, deren erfrischende Kühle die Einheimischen heiß lieben.

Lektion drei: Gebadet wird im Wadi.