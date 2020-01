Ein Bad im Sand: Mit Luxuszelt in die Wüste des Oman

Diese Geschichte handelt nicht von drei Königen aus dem Osten, die nach Bethlehem zogen, um dem neugeborenen König der Juden Weihrauch zu bringen. Und doch hat sie viel mit Weihrauch und Menschen, die nach Osten zogen zu tun; zumindest, wenn man Ali Al Shahari glaubt. Der Omani ist davon überzeugt, dass seine Vorfahren es waren, die Amerika ursprünglich besiedelten. Der alte Herr mit Turban, in einem weißen Thawb, ist d e r Experte für die alten Sprachen seiner Heimat im Süden des Oman. „Shehri ist die älteste Sprache der Welt, die noch gesprochen wird.“ Al Shahari ist stolz auf seine Kultur. An den Wänden in seinem Haus in Salalah hängen unzählige Fotos von Höhlenmalereien und Schriftzeichen.