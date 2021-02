Wiener Forscher entdeckten im Oman neue Arten von Wüstenfischen

Zu einer ungewöhnlichen Fischarten-Vermehrung im durch Wüsten geprägten Oman ist es durch die Arbeit von Forschern des Naturhistorischen Museum (NHM) Wien gekommen. Analysen zeigten, dass die im Norden des Landes lebenden Barben-ähnlichen Fische mit Namen Garra barreimiae in Wirklichkeit deutlich mehr Arten umfassen als geglaubt. Das Team konnte insgesamt vier "neue" Arten identifizieren, die sich äußerlich nicht leicht abgrenzen lassen. Man spricht von "kryptischen Arten".

Entlang des Hajar-Gebirges ist das Land auf der arabischen Halbinsel entgegen mancher Vorstellungen von einem Netz aus oberirdischen Wasserläufen und unterirdischen Wasserverbindungen durchzogen, heißt es in einer Aussendung des NHM. Dort finden sich zahlreiche Süßwasserbewohner. Darunter auch die blinde und unpigmentierte Höhlenform von Garra barreimiae, die sich bereits in Analysen vor rund zehn Jahren als genetisch weit entfernt von ihren sehenden und pigmentierten Kollegen an der Oberfläche entpuppten.

In den Folgejahren wurde aber klar, dass sich auch die Tiere an der Oberfläche in ihrem Erbgut stark unterscheiden. In mehreren Beiträgen in Fachjournalen arbeiteten die Wiener Forscher dann heraus, dass diese Unterschiede derart groß sind, dass man von verschiedenen Arten sprechen müsse. Diese Unterschiede spiegeln sich jedoch im Aussehen der Fische kaum wieder.

Diese sind nämlich insgesamt in ihrem Erscheinungsbild recht unterschiedlich, entlang der nun neu entdeckten Artgrenzen finden sich aber keine eindeutigen Merkmale, anhand derer sie unterschieden werden können.