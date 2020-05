Neue BOKU-Studie: 34 heimische Fischarten sind akut gefährdet

Die Mehrheit der 58 in Österreich vorkommenden Fischarten hat trübe Zukunftsaussichten. Eine Studie der Universität für Bodenkultur (Boku) im Auftrag des WWF ergab, dass die Flüsse, in denen sie leben, drastische Verluste hinnehmen mussten. Weniger als 15 Prozent waren in einem sehr guten ökologischen Zustand. Kritik kommt dementsprechend von Umweltschutzorganisationen.

Dass nur noch 17 Prozent des gesamten heimischen Gewässernetzes frei fließen können, sei die Folge „jahrelanger Fehlentwicklungen“, heißt es beim WWF. Mehr als 5.200 Wasserkraftanlagen in Österreich,seien für Regulierungen und Verbauungen verantwortlich. Und Hunderte weitere seien geplant - und zwar auch in ökologisch sensiblen Gebieten, wie WWF-Gewässerexpertin Bettina Urbanek betont. Daher müsse von der Politik ein „konkreter Rettungsplan“ für die letzten intakten Flüsse vorgelegt werden.

Kaum noch intakte Augebiete

Die Analyse der Boku zur „Ausweisung wertvoller Gewässerstrecken in Österreich und deren Schutzstatus“ umfasste 32.267 Flusskilometer. Mit rund 11.500 Kilometern wurde ein Drittel „als besonders schutzwürdig“ eingestuft. In der Realität waren jedoch die Rückzugsräume für die gefährdeten Arten nur mangelhaft oder gar nicht vor weiterer Verbauung geschützt. Nur noch ein Prozent wird von intakten Auen begleitet.