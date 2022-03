Fünf Gründe 2022 nach New York zu reisen

In diesem Jahr wird der Broadway zur Heimat für einige der größten Stars der Branche. Hugh Jackman kehrte kürzlich für die Wiederaufnahme von „The Music Man“ an den Broadway zurück. Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick spielen die Hauptrollen in der Wiederaufnahme von Neil Simons „Plaza Suite“, die am 25. Februar Premiere feierte. Am 22. März betreten Darren Criss und Laurence Fishburne die Bühne für die Wiederaufnahme von „American Buffalo“. Auch Daniel Craig wird am 29. März für Macbeth auf die Bühne zurückkehren.

Es gibt auch einige Wiederaufnahmen von Shows, die an den Broadway kommen, wie „For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When The Rainbow Is Enuf“, das am 1. April beginnt. „Hangmen“, mit Vorpremieren ab dem 8. April und der Bestseller-Roman „The Kite Runner“ kommt diesen Sommer zum ersten Mal an den Broadway.

