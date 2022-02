Jubiläum: San Franciscos berühmteste Straße feiert 100 Jahre

Der kurvenreiche Abschnitt der Lombard Street in San Francisco, eine der berühmtesten Zickzack-Straßen der Welt, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Er liegt auf dem Russian Hill und erstreckt sich über einen Block zwischen Hyde Street und Leavenworth Street.

An dieser Stelle war die Lombard Street nach ihrem Bau mit einem Gefälle von stolzen 27 Prozent eine der steilsten Straßen der Stadt. Die Straße führte damals gradlinig den Berg hinauf, was für Autos unpassierbar und problematisch war.

Daraufhin wurde sie umgebaut und durch einen schlangenförmigen Verlauf in Serpentinenform auf 18 Grad Gefälle entschärft. Seit 1922 schlängelt sich die Lombard Street als Einbahnstraße in acht Kurven 145 Meter lang bergab. Die auffällig rot gepflasterte Strecke ist dabei nur in eine Richtung befahrbar: nämlich nach unten. Bis zu 350 Fahrzeuge pro Stunde nutzen die einspurige Straße – viele davon sind Urlauber.