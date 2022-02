Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika lange Zeit quasi unerreichbar waren, überlegen nun viele eine USA-Reise. Bei der Planung lohnt es, auch abseits der großen Metropolen von New York bis Los Angeles zu denken: Zwischen Ost- und Westküste gibt es Hunderte Kleinstädte, die vor individuellem Flair und tief verwurzelten Traditionen strotzen.

Diesen „versteckten Wundern“ widmet der Dokumentarfilmer Dylan Thuras nun eine Kurzserie namens „Small Town, Big Story“. Die Folgen (alle auf Englisch!) kann man ab sofort auf der Videoplattform GoUSA TV anschauen.

Kleiner Einblick: In den ersten drei Folgen stellt Thuras Kleinstädte in Maine, Vermont und Idaho vor – wo zum Beispiel noch immer Eis geerntet wird, wo Menschen Theateraufführungen mit riesigen Pappmaschee-Puppen veranstalten oder an der jährlichen Schafsparade in den Bergen teilnehmen. Es gehe darum, Amerika abseits der touristischen Pfade zu erzählen, aus der Perspektive „echter Menschen“. Der Download der GoUSA TV-App ist kostenfrei und es sind weder Abo noch Registrierung nötig.