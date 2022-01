Workation-Ranking: Die weltweit besten Städte, um im Homeoffice zu arbeiten

... in Wien eher nicht

Wer Wien sucht - die Bundeshauptstadt ist bei internationalen Rankings ja eher mit gut Plätzen verwöhnt - muss in dieser Liste weite runterscrollen. Platz 28, hinter Rio und vor Stockholm. Im Vergleich liegt Wien etwa beim Preis für eine Übernachtung gut dabei, bei der Internetgeschwindigkeit schneidet Wien dagegen mäßig ab.



Die gesamte Auswertung finden Sie hier Diese lässt sich auch ganz flexibel nach unterschiedlichen Kriterien filtern und so z.B. die Rangfolge der Städte in Bezug auf die Internetgeschwindigkeit oder der Anzahl an Co-Working-Spaces anzeigen. So lassen sich ganz einfach verschiedene Blickwinkel darstellen.