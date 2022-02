Studie: In diesen drei Städten sind Mietautos am günstigsten

Die Stadt, in der man für ein Mietauto am wenigsten ausgeben muss, liegt direkt in Europa. Die spanische Hauptstadt Madrid sichert sich mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 12 Euro pro Tag den ersten Platz der Vergleichsliste. Ob man in Madrid mit seiner Metro wirklich ein Auto braucht, ist debattierbar. Seine zahlreichen Parks und Museen sind auch fußläufig gut erreichbar. Ohne Auto lässt sich aber schlecht durch die baumgesäumten Boulevards Madrids fahren. Die führen auch in Außenbezirke, die mit dem öffentlichen Transport schwerer zu erreichen sind.