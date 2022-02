Die romantischsten Roadtrips der Welt führen uns nach Italien

Worauf es bei einem Roadtrip ankommt

Ein Roadtrip, egal ob hierzulande oder im Ausland, kann zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Alex Kindred, Versicherungsexperte bei Confused.com gibt dafür die passenden Tipps: "Wenn Sie entlang einiger der romantischsten oder idyllischsten Routen der Welt reisen, sollten Sie sich am Steuer abwechseln. So haben Sie beide die Möglichkeit, die Landschaft zu genießen, ohne zu ermüden.“ Außerdem muss die Person am Steuer gemäß den Gesetzen des Landes, in dem man reist, versichert sein. "Das kann unterschiedlich sein, je nachdem, ob Sie Ihr eigenes Auto nehmen oder eines mieten.“