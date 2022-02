Eine Reise in die Vergangenheit in Saudi Arabien

Hegra steht heute für monumentale Grabstätten und viele kleine Felsengräber. Die kunstvoll ausgearbeiteten Steinfassaden prägen bereits seit Epochen das Gesicht der einstigen Handelsmetropole. Erste Zeichen des Zusammenlebens sind bereits Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. erkennbar, als Nomadenstämme der Nabatäer sich in der Landschaft ansiedelten. Über die vielen Jahrhunderte entwickelte sich mit Hilfe der Dadaniten und Lihyaniten ein kulturelles Zentrum – so entstand auch der Beiname der „blühenden Stadt“. Die Römer fielen ca. 106 n. Chr. in Hegra ein und nutzten den Ort als südlichsten Außenposten ihres Reiches. Aufgrund der diversen kulturellen Einflüsse und der einzigartigen architektonischen Gegebenheiten wurde Hegra 2008 als erste saudi-arabische Stätte in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Dadan: Löwengräber in der Wüste

Abenteuerlich wird es in Dadan. Besucher tasten sich entlang rauer Felsen, um dessen Geheimnisse mit eigenen Augen betrachten zu können: die Löwengräber. Diese überblicken die Überreste der ehemaligen Hauptstadt, die während des ersten Jahrtausends nach Chr. das kulturelle Herzstück eines bedeutenden Königreichs war. Die Grabstätten liegen in den Gebieten Jabal Ikmah, Umm Daraj und Tell al-Kathib und können nun wieder erkundet werden.

Jabal Ikmah: Der Ursprung der arabischen Sprache