Wie ein AUA-Kapitän einen Urlaubsflug zu etwas Besonderem macht

Gibt es eine Strecke, über die Sie gar nichts zu erzählen wissen?

Erzählen könnte ich immer etwas! Nach Frankfurt/Main könnte ich die Geschichte von der Schlacht bei Höchstädt am 13. August 1704 (es war ein Mittwoch) erzählen, in der Prinz Eugen im Spanischen Erbfolgekrieg gemeinsam mit dem Duke of Marlborough, der in London ein Palais hatte in einer Straße, die nach ihm benannt wurde und in der später eine Zigarettenfabrik entstand, gegen die Bayern und die Franzosen gekämpft hat. Höchstädt ist auf der linken Seite zu sehen. All das könnte ich erzählen. Aber auf klassischen Business-Strecken belasse ich es bei der Begrüßung.

Warum sind Sie eigentlich Pilot geworden?

Das Fliegen ist wohl immer schon ein Traum der Menschen gewesen. In die Ferne ziehen und die Welt von oben betrachten, das wollten nicht nur Ikarus oder Leonardo da Vinci. Mir wurde die Fliegerei quasi schon in die Wiege gelegt. Meine Mutter war Flugbegleiterin und mein Vater flog Kleinflugzeuge für das Innenministerium. Ich konnte mich also schon rein genetisch diesem Traum nicht entziehen.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade um die Welt fliegen?

Mein geografisches Wissen kommt nicht bloß aus Büchern. Ich reise gerne und viel, denn ich will wissen, was da unten ist. Wenn ich einen schönen Berg von oben sehe, dann will ich auch dort unten oben stehen. In Sibirien bedeutet das schon mal, ein paar Wochen zu wandern – aber der Berg war wirklich schön! Inzwischen habe ich Familie und meine Reisen werden kürzer und zivilisierter. Auch nehme ich meine Kinder gerne in ferne Länder mit. Ich hoffe, dass ich ihnen so eine weltoffene Einstellung vermitteln kann. Wichtig ist mir dabei immer, dass ich mit dem richtigen Wissen anreise. Ich lese mich vor jeder Reise in die Geschichte, die Kultur und die Sprache des jeweiligen Landes ein.

Begonnen hat das mit sechzehn Jahren. Ich habe damals eine Wette abgeschlossen, dass ich nach Indonesien komme, ohne zu fliegen. Ich habe die Wette beim zweiten Anlauf gewonnen. Es ging um eine Flasche Rotwein! Inzwischen habe ich fast alle unsere Flugstrecken am Boden bereist – nur nach Amerika bin ich nicht geschwommen.