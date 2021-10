Paros: Urlaub mit Sturmfrisur auf der griechischen Insel

Manchmal ist Pech ein Glück. Beim letzten Paros-Besuch war unser Hotel am New Golden Beach an der Ostküste von Paros noch ein Highlight. Vierzehn Jahre später beschleicht uns beim Einchecken ins gleiche Hotel ein gruseliges Gefühl: Nix mehr vom damaligen Vier-Sterne-Flair, nix renoviert, alles ein bissel grindig – der Fluchttrieb ist schnell erwacht.

Der abendliche Frust-Spaziergang führt uns, immer entlang der Küste, auf die kleine Halbinsel zwischen New Golden Beach und Golden Beach. Und plötzlich, gleich nach einer weißen Kapelle, die an der Spitze der Halbinsel in der Abendsonne leuchtet, beginnt, so scheint’s, das Paradies. Der idyllische Wanderweg führt uns zwischen Oleandern, gelben Blütenstauden und grünen Wiesen direkt in das Areal eines traumhaft schön gelegenen Hotels. Ein Abendessen später steht der Entschluss fest: Der Rest des Urlaubs muss hier im „Poseidon of Paros“ (poseidon-paros.gr) verbracht werden. Zum Glück ist ein Zimmer frei, aber was heißt Zimmer: Eine Vierzig-Quadratmeter-Suite mit direktem Meerblick – mehr Blick geht nicht.