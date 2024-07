Von Berat bis Ponza: Urlaub ohne Trubel am Mittelmeer

Wissen Sie zum Beispiel, wo die Pontinischen Inseln liegen? Eben. Oft muss man nur ein paar Kilometer weiter und schon ist man der Overtourism-Hölle entkommen. Sogar rund ums Mittelmeer gibt es Orte, die nicht völlig überfüllt sind. Von der kleinen Inselgruppe vor der Côte d’Azur über die Weltkultur-Stadt in Albanien bis zur Ökofischfarm in Slowenien : Diese Orte sind B-Promis – und gerade deshalb schöner.

Griechenland: Der Essens-Geheimtipp der Kykladen

Doch, schick geht auch auf Sifnos! Wenn man sich am Strand von Platys Gialos mit Blick auf die Ägäis in der Fischbar „Omega3“ mit feinen Gerichten verwöhnt, hat das einen Hauch von Mykonos. So trendy es aber in Bars und Lokalen des Orts zugehen mag, so grundentspannt ist die Atmosphäre auf der Trauminsel: schöne Strände, klares Meer und (Küsten-) Dörfer mit der malerischen, weißen Kykladen-Architektur, sogar ein Netz an Wanderwegen.

Vor allem aber ist die Insel für ihre Traditionen bekannt: Rund ein Dutzend Töpfer gibt es hier noch – der urigste ist Kostas Depastas, Mitte 80, der im abgelegenen Dorf Cheronissos seine Wundergefäße vorführt. Abgesehen davon hat Sifnos, Heimatinsel der griechischen Kochgröße Tselementes, den Ruf einer Kulinarikinsel. Das Angebot ist groß und reicht vom exquisiten Zero-Waste-Restaurant „Cantina“ am kleinen Hafen des Altstadtlabyrinths Kastro bis zur alteingesessenen Taverne „To Tsikali“ in der Bucht von Vathy, wo man sich mit den Füßen im feinen Sand durch sifnotische Traditionsköstlichkeiten probieren kann. (Sascha Rettig)