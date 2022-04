Die Lust und das Licht: Unterwegs in der Provence

„Es ist die alte römische Architektur“, sagt Mathilde Moure, die Leiterin der Stätte, und breitet ihre Arme im antiken Theater von Orange aus. In der Provence finde man ja fast mehr Relikte aus der Römerzeit als in Rom, witzelt man in Frankreich. Meisterhafte Beispiele sind etwa der Pont du Gard, das höchste Aquädukt des Römisches Reiches, und das Amphitheater in Nîmes, wo einst Gladiatorenkämpfe stattfanden. Mathilde hat für Besucher des imposanten Theaters in Orange auch eine virtuelle Tour initiiert, die einen durch die Epochen begleitet. So erfährt man, dass vom 16. bis zum 19. Jahrhundert einfache Häuser innerhalb des Theaters gebaut wurden – die Spuren sieht man noch heute. Doch am beeindruckendsten ist es, die Ränge des Halbrunds abzuschreiten und die Dimensionen zu spüren. Das Theater bot Platz für siebentausend Besucher und war für alle Bürger kostenlos zugänglich.

„Es ist der Mistral“, sagt Fremdenführerin Valerie Montel. Der trockene, starke Fallwind bläst unangenehm über die Anhöhe des Dorfes Châteauneuf-du-Pape. Exakt dort, wo die Ruinen des Château des Papes stehen. Papst Johannes XXII. ließ die Burg im Jahr 1317 errichten und als erster Exil-Papst Wein anbauen. Vom Hügel sieht man zurück auf Avignon, die Rhone und die umliegenden Weingärten, auf denen heute dreizehn verschiedene Rebsorten angebaut werden. Das Klima hier ist heiß und trocken, der Mistral bringt im Sommer eine angenehme Kühle.

Kleine Weinstöcke

Schon im Mittelalter legten Kirchliche die Weinberge der Côtes du Rhône an. Der bekannteste Wein wurde dann nach dem Dorf benannt, das fast nur aus Weinkellereien besteht. „Bei 2.200 Einwohnern gibt es 330 Winzerfamilien“, nennt Valerie einen Grund, warum Châteauneuf-du-Pape unter Weinliebhabern einen besonderen Ruf genießt.

Was sofort auffällt: Die Weinstöcke sind viel niedriger als in Österreich. „Sie sind so klein wegen des starken Windes. Und die Höhe spielt auch im Sommer eine Rolle: Die großen Kieselsteine unter den Weinstöcken speichern die Wärme untertags, geben diese in der Nacht ab.“ Wie war die Ernte 2021? „Es war nicht viel, aber natürlich gute Qualität“, sagt Valerie. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Ein Winzer weint ja immer.“

„Es sind Grenache und Syrah, Roussanne und Clairette Blanche.“ Wenn Florent Rigaud mit Verve die dreizehn verschiedenen Rebsorten aufzählt, die sich in seinen Weinen entfalten, hört es sich an, als ob ein Verliebter über seine Angebetete spricht. Und irgendwie stimmt das auch. Rigaud ist Chefsommelier des Weinguts Maison Bouachon, das nur wenige Gehminuten unterhalb ebenjener Papst-Ruine liegt. Man will ja nicht nur die Rebstöcke sehen, sondern auch den Rebensaft verkosten. In einem Weinkeller, wo alleine die Holzfässer in der Anschaffung fünfstellige Summen kosten, schmeckt so ein provenzalischer Tropfen gleich um Nuancen besser.