KURIER Reise-Leserabend: Was man Slowenien erleben kann

Spätestens auf dem Weg Richtung Kroatien kommen alle vorbei. Auch das Publikum des KURIER-Reiseabends. Doch in Slowenien sollte man bleiben, nicht nur durchfahren. Durch den Abend führte Axel Halbhuber , Leiter der KURIER Reise – und er bat die Bühnengäste, ihre liebsten Fotos mitzubringen. Experten sind sie alle: Irene Hanappi hat ein Buch über Slowenien geschrieben (Picus Verlag), Manfred Ruthner besuchte Slowenien oft als Reisejournalist und Žana Marijan ist nicht nur Direktorin des slowenischen Tourismusbüros, sondern auch in Ljubljana aufgewachsen.

Sie schwärmte vor allem vom Karstgebiet, das einen „Hauch von Italien“ habe. Auch Irene Hanappi sprach von der „Toskana Sloweniens“, der Region Goriška Brda im Westen von Slowenien. Was danach klingt, als würde sich Slowenien andere Landschaftsbezeichnungen ausborgen, zeichnet das kleine Land aus: Eingebettet in Berglandschaften, die pannonische Tiefebene und das Küstengebiet vereint Slowenien viele Landschaften auf kleinem Raum.

Von Ort zu Ort in Slowenien

Für Roadtrips sei Slowenien gut geeignet, betonte Ruthner: Man könne in kurzer Zeit viele kleine Ortschaften abklappern. Aber auch in den Städten, etwa der Hauptstadt Ljubljana gebe es viel zu entdecken, von Architektur und Kultur bis zur bewegten Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens. Žana Marijan empfiehlt eine Radtour von Triest der slowenischen Küste entlang bis nach Kroatien. Und fügte hinzu: „Slowenien ist lange in den Herbst hinein buchbar.“ Besonders beliebt ist das Soča Tal, vor allem nach jener „Universum“-Doku, die in Österreich vor fünfundzwanzig Jahren ausgestrahlt wurde.