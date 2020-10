El Vendrell: Gaudi abseits von Barcelona

Klimafreundliche Anreise

Zum Beispiel mit Eurowings nach Barcelona, dann mit dem Zug, Bus oder Auto (Fahrzeit: 40 Minuten) weiter. CO2-Kompensation via climateaustria.at: 8,67 €.

Vor dem Abflug ist eine Online-Registrierung nötig (spth.gob.es), der übermittelte QR-Code muss bei der Einreise gezeigt werden. Alternativ lässt sich das Formular auch über die kostenlose App „SpTH“ ausfüllen.

In Katalonien bestand bei Redaktionsschluss Maskenpflicht an öffentlichen Orten, in Öffis und in Hotels. Ausnahme: am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der freien Natur außerhalb von Ortschaften

Hotel

Das Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa zeichnet eine privilegierte Strandlage aus und bietet alles, was anspruchsvolle Reisende von einer Fünfstern-Herberge erwarten dürfen. Nicht alltäglich freilich: Kirchenfenster in der Lobby und ein 7.200 -Spa. Golf-Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Specials: 25 Prozent Rabatt bei einem Aufenthalt von 4 Tagen, 30 Prozent, wenn auf der Website eine Woche gebucht wird. lemeridienra.es, marriott.com

Auskunft

Spanisches Fremdenverkehrsamt in Wien, Tel. 01/512 95 80 spain.info