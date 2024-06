Stubaital bis Iselschlucht: Bergsommer-Tipps abseits der Klassiker

Digitale Zeitreisen am Attersee, Salzkammergut

Wie hat Gustav Klimt seine Tage am See verbracht? Was gibt es über die jungsteinzeitlichen Pfahlbauten zu wissen? Die neue Web-App AtterCultureTravel ermöglicht digitale Zeitreisen und vermittelt so historische Themen der Region, etwa zu den Römern am See. attersee-attergau.salzkammergut.at