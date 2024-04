Kitsch mit Würze: Die Kulturhauptstadt Bad Ischl neu entdecken

Dreieinhalb Tage war die Pferdekutsche von Kaiser und Kaiserin nach Bad Ischl unterwegs. Heute sind es von Wien mit dem Zug weniger als drei Stunden . In der historischen Trinkhalle, nicht weit vom Bahnhof, wird heute nicht mehr Salzsole, sondern Kultur verabreicht. Das Zentrum der Stadt ist im Kulturhauptstadtjahr aber das Sudhaus, nur eine Straße weiter.

Motoi Yamamoto hat aus Salz ein fragiles Labyrinth aufgeschüttet. Seit dem Tod seiner Schwester arbeitet der Künstler nur noch mit Salz, einem Zeichen von Reinheit und Trauer in der japanischen Tradition.

Nicht nur im Museum findet der Spaziergänger Kunst: Ein Musikroboter in einem Schaufenster lässt Passanten Kompositionen erstellen und auf einem mit Kabelbindern bestickten Gerüstnetz steht in Rosa: „Solange ois bleibt, weils oiwei scho so woa, bin I Feminist:in“. Das Programmbuch ist schwer wie ein kleiner Sack Salz.