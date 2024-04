Namasté am Berg

Yogatage in Gastein

Seit zehn Jahren bereits gibt es die Yogatage in Gastein, der Überbegriff für den Yogafrühling und den Yogaherbst. Und seit drei Jahren ist Fia Sonora für die Planung und Organisation des Programms verantwortlich. So sucht sie etwa die Yogalehrer und Yogalehrerinnen aus, Vielfalt und Erfahrung sind ihr dabei besonders wichtig. Und natürlich ist sie selbst als Yogalehrerin am Start. „Es war mir von Anfang an wichtig, neuen Lehrenden Raum zu geben“, sagt sie zu den inhaltlichen Weiterentwicklungen der Yogatage in den vergangenen Jahren, an denen sie maßgeblich beteiligt war.

„Die Gäste erwartet ein sehr buntes Programm und die Möglichkeit, das Yoga-Event so zu gestalten, wie sie möchten. Also ganz nach den persönlichen Bedürfnissen individualisiert. Man kann aus unterschiedlichen Yogalehrern, Yogastilen und aus einer Reihe von Kraftplatzorten in Gastein auswählen“, sagt Fia Sonora. So etwa Yoga am Berg, beim Wasserfall, im Kurpark oder in der Alpentherme. Je nachdem, was einen anspricht.