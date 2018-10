Sexualkunde in Polen: "Wenn sie dich belästigen, bist du schuld"

Wenn Opfer von sexualisierter Gewalt selbst für Übergriffe verantwortlich gemacht werden, spricht man von Täter-Opfer-Umkehr. Im Zuge dieser Opferbeschuldigung wird sexuelle Gewalt nicht nur weitgehend toleriert und geduldet, die Verantwortlichkeit, sich vor Übergriffen zu schützen, wird ebenso den Opfern übertragen. So wird jungen Mädchen und Frauen etwa nicht selten geraten, bei der Wahl ihrer Kleidung, ihrem Auftreten, Augenkontakt und ihrem Verhalten achtsam zu sein.

"Wenn sie dich belästigen, bist du selbst schuld"

Dieser Analogie folgend wird polnischen Schülerinnen in Warschau in einem Buch empfohlen, sich nicht "provokant" oder "aufreizend" zu kleiden. Wörtlich heißt es: "Minirock, Body, bauchfreie Shirts, Hüfthosen, Strings, tiefes Dekolleté, nackter Rücken…sind eine Einladung für etwas mehr. Du wirst als frivoles, zur Verfügung stehendes Mädchen wahrgenommen. Wenn sie dich belästigen, bist du selbst schuld, du forderst das Schicksal heraus." Kleidung voller "Schlichtheit, Würde und Eleganz" sei dagegen ein "Anzeichen einer edlen Seele" und rufe "Respekt und Wertschätzung hervor".

Auch Verhaltensvorschläge im Umgang mit Männern werden den jungen Frauen nahegelegt: "Sei in keinem Fall unhöflich, zeige nicht deine Abneigung: Du wirst ihn demütigen und verletzen, was dazu führen kann, dass er sich rächen will."

Öffentliche Kritik

An die Öffentlichkeit gelangten die Zeilen durch Postings von Dorota Łoboda von der liberalen Oppositionspartei PO, die eine der Initiatorinnen der Bewegung gegen die geplante Bildungsreform ist, und der Plattform "Notes from Poland". "Notes from Poland" teilte ein Foto der betreffenden Seite aus dem Ratgeber, der im Warschauer Stadtteil Żoliborz während des Sexualkundeunterrichts verteilt worden sein soll, am Mittwoch auf Facebook und Twitter.

Łoboda sagte dem Fernsehsender TVN24: "Das waren Workshops über deren Inhalt wir Eltern nicht informiert worden sind. Ich denke, auch die Schule wusste nicht, welche Themen behandelt und Publikationen herausgegeben werden. In die Hände von 13-Jährigen kam ein Buch, das absolut skandalös ist. Die von mir zitierten Fragmente beziehen sich direkt auf die Vergewaltigungskultur."