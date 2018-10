Tweet klärt auf, wer an sexualisierter Gewalt Schuld hat

Täter-Opfer-Umkehr

Der Mechanismus, Kontrolle und Macht, vom Täter auf das Opfer zu übertragen wird als Victim-Blaming (auf Deutsch: Täter-Opfer-Umkehr) bezeichnet und wurde bereits im Jahr 1966 untersucht. Das berichtet Yahoo Lifestyle. Melvin Lerner und Carolyn H. Simmons, zwei Verhaltensforscher der University of Kentucky, veröffentlichten in diesem Kontext ihre Untersuchung über das Bedürfnis von Menschen, in einer "gerechten Welt" zu leben. Dieses sei unter anderem daran erkennbar, dass Menschen Taten für sich selbst so erklären, dass Opfer ihre Umstände auf irgendeine Art und Weise auch verdient hätten. Laut der Studie ist es für die meisten Menschen ihrer eigenen seelischen Gesundheit zuliebe nicht möglich, an eine Welt zu glauben, die von Zufälligkeiten bestimmt wird.