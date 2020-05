Die " Aktionstage Politische Bildung" stehen heuer unter dem Motto "beteiligen und mitgestalten" und bringen von 23. April bis 9. Mai wieder zahlreiche Angebote für die Öffentlichkeit sowie speziell für Schüler und Lehrer. Zu den Aktionstagen schließen sich jährlich Bildungseinrichtungen zusammen, um ein Zeichen für mehr Politische Bildung zu setzen. Unter anderem stehen heuer Ausstellungen, Filme, Workshops und Theaterstücke auf dem Programm.

Angeboten werden unter anderem Filmvorführungen von " Lincoln" und "Mama Illegal" bis zur Musikerinnen-Doku "Oh Yeah, She Performs! Mitgestalten – Frauen in kreativen Berufen" sowie Workshops zu den Themen Fair Trade, Korruption und Antisemitismus. Dazu gibt es zahlreiche Angebote zu Fort- und Weiterbildung der Lehrer.

http://www.politik-lernen.at/site/projekte/aktionstage