Bio-Aktionstage 2011: Bio genießen & gewinnen!

Von 9.-11. und 16.-18. September werden auf zahlreichen Märkten in ganz Österreich Bio-Infopoints aufgestellt, an denen ausgebildete Seminarbäuerinnen Informationen zur biologischen Landwirtschaft geben und Fragen beantworten.

Dazu werden gratis Bio-Milchpackerl verteilt - außerdem gibt es ein Glücksrad,

bei dem tolle Preise erdreht werden können.



Neben attraktiven Sofortgewinnen wie Bio-Kochbüchern und Bio-Holzschneidbrettern werden auch heuer wieder - speziell für Familien - Kindergeburtstage am Bio-Bauernhof verlost!