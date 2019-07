Paargeschichten: "Gott sei Dank gibt's das Internet"

Auf Anhieb sympathisch waren einander auch Fee Niederhagen und Jacob Schwarz. Die Deutsche und der Wiener lernten einander vergangenen Sommer auf Tinder kennen. "Wir haben uns spontan am Abend verabredet, hatten ein interessantes Date und einen fabelhaften ersten Kuss in einer Bar", erinnert sich Niederhagen, die damals ihre Abschlussarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München schrieb. Schwarz absolvierte in München zur selben Zeit eine Fortbildung.

Überrascht war die 23-Jährige vom Dialekt des Österreichers: "Das war eigentlich ein Ausschlusskriterium, aber ich habe ein Auge zugedrückt", sagt sie.