Langzeit-Paare: Es gibt die ewige Liebe doch!

Ausfindig machte der Gründer des Streetstyle-Blogs "Acvanced Style", der sich nach dem Tod seiner geliebten Großmutter 2008 beruflich auf den Kleidungsstil älterer Menschen fokussierte, seine Protagonisten auf der ganzen Welt - von New York City über Mexiko bis Berlin. So gesehen hätte er auch die Wege von Thomas und Thea Gottschalk kreuzen können, deren Langzeit-Beziehung von über 40 Jahren nun in die Brüche ging. Vielleicht hätte ihre Liebe mit Cohens Anstoss zur Reflexion im richtigen Moment, noch eine Chance gehabt. Die tröstliche Botschaft von Cohans Bildband: Man ist nie zu alt für die Liebe, erzählte er der französischen Vogue: "Wir leben in einer Zeit von Wegwerfbeziehungen, wo man seine Partner findet, in dem man online links und rechts wischt. Ich möchte zeigen, dass die ewige Liebe existiert. Es ist nie leicht und ein andauernder Prozess mit Höhen und Tiefen. Aber es ist auch nie zu spät, seine Liebe zu finden." Der beste Beweis ist eines seiner Models: "Eine der Frauen, die ich für ein anderes Buch fotografiert habe, war Witwe. Sie hat ihren neuen Freund mit 94 kennengelernt."