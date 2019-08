Neuseeland: Parlamentspräsident springt als Babysitter ein

Ein Baby im neuseeländischen Parlament – das ist nichts Neues. Vor etwas mehr als zwei Jahren stillte Larissa Waters, ehemalige Senatorin der Australischen Grünen, als erste Frau ihr Kind im nationalen Parlament.

Am Mittwoch war erneut ein Säugling im Sitz der Volksvertretung in Wellington, der Hauptstadt des Landes, zu Gast. Allerdings war es dieses Mal ein Mann, der das Kind per Fläschchen fütterte.