Baby im Thüringer Landtag: Abgeordnete muss Plenarsaal verlassen

Babys unerwünscht: Mit einem Verweis endete am Mittwoch eine Sitzung im Thüringer Landtag. Abgeordnete Madeleine Henfling musste den Plenarsaal verlassen, weil die Grünen-Politikerin ihr sechs Wochen altes Baby im Tragegestell mit ins Plenum genommen hatte. Das berichtet unter anderem der MDR.

Da andere Abgeordnete der Grünen und der Linken gegen den Beschluss intervenierten, wurde die Landtagssitzung für etwa eine halbe Stunde unterbrochen. Der Ältestenrat bekräftigte schließlich den Entscheid, Henfling durfte den Sitzungssaal mit ihrem Kind nicht mehr betreten.

"Ich will meine Pflicht wahrnehmen"

Henfling machte daraufhin via Facebook ihrem Ärger über den Ausschluss Luft. "Als Abgeordnete des Thüringer Landtages bin ich verpflichtet, an den Sitzungen des Landtages teilzunehmen. [...] Ich will also lediglich mein Recht und meine Pflicht wahrnehmen und zumindest an den Abstimmungen des Landtages teilnehmen. Dazu wird es nötig sein, dass ich ab und zu meinen sechs Wochen alten Sohn in den Plenarsaal mitnehme. Es geht also darum, ein paar Minuten mit ihm in den Plenarsaal zu gehen, um abzustimmen", schrieb sie.