Die kleine Alia Joy ist erst wenige Wochen alt, durch ihren Auftritt im australischen Parlament wird der Tochter von Senatorin Larissa Waters derzeit international große Aufmerksamkeit zuteil. Larissa Waters nahm ihr Neugeborenes am Dienstag mit ins Parlament, wo sie das Baby später auch stillte.

Foto: AP/Mick Tsikas Nachdem zahlreiche Medien Bilder der 40-jährigen Zweifachmutter mit dem Säugling im Arm aufgriffen, meldete sich Waters auf Twitter selbst zu Wort: "Ich bin so stolz auf meine Tochter Alia, dass sie das erste Baby ist, das im Parlament gestillt wird", schrieb die Politikerin. Es brauche mehr Frauen und Eltern im Parlament, so Waters weiter.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y — Larissa Waters (@larissawaters) 9. Mai 2017

"Großartige" Aktion

Katy Gallagher, Mitglied der Australian Labor Party, sagte im Interview mit Sky News, dass es "großartig" sei eine stillende Frau im Senat zu sehen. "Frauen werden weiterhin Babys haben und wenn sie weiter arbeiten gehen und sich um ihr Baby kümmern wollen, ist das die Realität, an die wir uns gewöhnen müssen", so Gallagher weiter.

Für Waters ist das öffentliche Stillen ein persönlicher Meilenstein: Wie der Sydney Morning Herald berichtet, brachte sie im vergangenen Jahr einen Antrag zur Änderung der Hausordnung im Parlament ein. Diese sah eine Ausweitung der Rechte von Vätern und Müttern im Umgang mit ihren Kindern im Parlament vor.

Das Still-Thema ist im australischen Parlament nicht neu: 2009 wurde Sarah Hanson-Young, ebenfalls Senatorin der Grünen Partei, des Saals verwiesen, als sie ihren elf Monate alten Sohn stillte. Darauf verwies Waters in einem separaten Posting auf Twitter. "Schaut, wozu wir es gebracht haben", schrieb sie mit Anspielung auf ihren Fall freudig dazu.

Here is Kirstie Marshall before she was ejected from the Vic Parliament for breastfeeding her 11-day old bub. Look how far we have come! pic.twitter.com/LrzZcIFBXq — Larissa Waters (@larissawaters) 10. Mai 2017

Auch in anderen Teilen der Welt erregen stillende Politikerinnen immer wieder Aufsehen. Im Jänner des vergangenen Jahres wurde viel über die spanische Abgeordnete Carolina Bescansa berichtet, die ihren damals sieben Monate alten Sohn in die Plenarsitzung mitnahm. Auch in den sozialen Medien gab es zahlreiche Reaktionen: Viele begrüßten den offenen Umgang der Podemos-Politikerin, andere warfen ihr vor, es auf einen Showeffekt abgesehen zu haben.